Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить структуру почвы и привлечь полезных помощников
Электромобили не оправдали ожиданий Porsche
Простые и эффективные способы тренироваться без зала
Когда аппетит вашего питомца может стать поводом для тревоги
Италия увеличивает сроки рассмотрения виз для россиян
Рецепт мусахи и сате по-ростовски
Россия обновила список стран, граждане которых могут получить электронную визу
Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой
Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом

Минусы автоматической коробки передач в холодное время года

Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
1:30
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) уже давно стала популярной альтернативой механике, особенно благодаря удобству и комфорту в управлении. Но с наступлением зимы у неё появляются свои минусы, которые могут осложнить жизнь автовладельцам.

Авария на дороге
Фото: wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Авария на дороге

Одна из главных проблем — невозможность завести автомобиль с разряженным аккумулятором. В случае с механической трансмиссией достаточно просто подтолкнуть машину, а вот с АКПП без помощи эвакуатора не обойтись.

Ещё один зимний "подводный камень" — износ коробки без должного прогрева. Как и двигатель, "автомат" в холодное время года требует разогрева. В первые 5-10 минут после старта необходимо избегать резких движений, плавно разгоняться и не допускать пробуксовок.

Кроме того, автоматическая трансмиссия требует более частой замены масла — примерно в два раза чаще, чем механика. Игнорирование этой рекомендации может привести к поломке коробки и дорогостоящему ремонту. На "механике" можно на время проигнорировать замену, но автомат в таких условиях работать не будет.

Эксперты также подчёркивают два других недостатка АКПП зимой: невозможность эффективного буксования и "раскачки" автомобиля для выезда из снега. Перегрев коробки при таких попытках может привести к серьёзным повреждениям и необходимости полной замены агрегата.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Наука и техника
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой
Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом
Чью сторону принимают собаки в семейных конфликтах?
Как распознать и избавиться от плесени в ванной
Почему не стоит делать педикюр с гель-лаком зимой
Как избавиться от осота на участке: народные методы
Список полезных продуктов, актуальный для декабря
Оторванные листья спасают перец? Раскрываем хитрость большого урожая
Работаешь в праздники? Вот как получить двойную оплату и не прогадать
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.