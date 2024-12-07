Минусы автоматической коробки передач в холодное время года

Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП

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Автоматическая коробка передач (АКПП) уже давно стала популярной альтернативой механике, особенно благодаря удобству и комфорту в управлении. Но с наступлением зимы у неё появляются свои минусы, которые могут осложнить жизнь автовладельцам.

Фото: wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Авария на дороге

Одна из главных проблем — невозможность завести автомобиль с разряженным аккумулятором. В случае с механической трансмиссией достаточно просто подтолкнуть машину, а вот с АКПП без помощи эвакуатора не обойтись.

Ещё один зимний "подводный камень" — износ коробки без должного прогрева. Как и двигатель, "автомат" в холодное время года требует разогрева. В первые 5-10 минут после старта необходимо избегать резких движений, плавно разгоняться и не допускать пробуксовок.

Кроме того, автоматическая трансмиссия требует более частой замены масла — примерно в два раза чаще, чем механика. Игнорирование этой рекомендации может привести к поломке коробки и дорогостоящему ремонту. На "механике" можно на время проигнорировать замену, но автомат в таких условиях работать не будет.

Эксперты также подчёркивают два других недостатка АКПП зимой: невозможность эффективного буксования и "раскачки" автомобиля для выезда из снега. Перегрев коробки при таких попытках может привести к серьёзным повреждениям и необходимости полной замены агрегата.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.

