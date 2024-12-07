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На что обратить внимание при осмотре двигателя на вторичном рынке

Три признака проблемного мотора при покупке машины
1:15
Авто

Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке важно обратить особое внимание на состояние двигателя. Некоторые признаки могут выдать восстановленный или проблемный мотор ещё на этапе первичного осмотра.

Во-первых, чистота моторного отсека может быть тревожным сигналом: его обычно моют при снятии двигателя для капитального ремонта. Признаки вскрытия головки блока цилиндров (ГБЦ) тоже легко заметить — это неровные полосы герметика и повреждённые болты крепления. Заводская сборка отличается идеально ровным нанесением герметика и отсутствием следов от инструмента.

Во-вторых, обратите внимание на состояние маслозаливной горловины. Наличие эмульсии или белого налёта на крышке может указывать на перегревы двигателя или смешение охлаждающей жидкости с моторным маслом.

И, наконец, проверьте выхлопную трубу. Голубоватый или сизый дым говорит о сгорании масла в цилиндрах, а белый — о возможной утечке антифриза из-за повреждённой прокладки ГБЦ. Эти признаки требуют детального осмотра и диагностики, чтобы избежать покупки автомобиля с серьёзными неисправностями.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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