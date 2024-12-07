На что обратить внимание при осмотре двигателя на вторичном рынке

Три признака проблемного мотора при покупке машины

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке важно обратить особое внимание на состояние двигателя. Некоторые признаки могут выдать восстановленный или проблемный мотор ещё на этапе первичного осмотра.

Во-первых, чистота моторного отсека может быть тревожным сигналом: его обычно моют при снятии двигателя для капитального ремонта. Признаки вскрытия головки блока цилиндров (ГБЦ) тоже легко заметить — это неровные полосы герметика и повреждённые болты крепления. Заводская сборка отличается идеально ровным нанесением герметика и отсутствием следов от инструмента.

Во-вторых, обратите внимание на состояние маслозаливной горловины. Наличие эмульсии или белого налёта на крышке может указывать на перегревы двигателя или смешение охлаждающей жидкости с моторным маслом.

И, наконец, проверьте выхлопную трубу. Голубоватый или сизый дым говорит о сгорании масла в цилиндрах, а белый — о возможной утечке антифриза из-за повреждённой прокладки ГБЦ. Эти признаки требуют детального осмотра и диагностики, чтобы избежать покупки автомобиля с серьёзными неисправностями.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

