Как избежать поломки трансмиссии при парковке

Водители с АКПП допускают опасную ошибку при парковке

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) забывают использовать ручной тормоз при парковке. Однако эта ошибка может привести к серьёзным проблемам, особенно если автомобиль стоит на склоне. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Ревин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Эксперт предупреждает: если игнорировать ручной тормоз, со временем могут возникнуть сбои в работе тросового привода коробки передач. На наклонной поверхности нагрузка на рычаг трансмиссии возрастает, так как он удерживает колёса. В результате переключение передач становится затруднительным.

"Рычаг легко "проваливается" в паз при парковке, но "вытащить" его из этого положения бывает сложно. Владельцы машин с АКПП знают, как непросто перевести селектор из режима P, если автомобиль долго стоял на уклоне", — объяснил Алексей Ревин.

Чтобы избежать подобных проблем, специалист рекомендует соблюдать простое правило: при парковке всегда включать стояночный тормоз. После этого можно ставить автомобиль на передачу. При трогании сначала переведите коробку в режим движения, а уже потом снимайте машину с ручника. Это позволит избежать зажимания парковочного фиксатора и износа системы трансмиссии.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.

