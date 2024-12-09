Зимний автонабор, который может спасти вашу жизнь в экстремальных условиях

Зимой в автомобиле важно иметь не только стандартный набор автомобилиста, но и дополнительные вещи, которые могут спасти в экстремальной ситуации. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин.
Для поездок в городе Ракитин советует иметь запас незамерзающей жидкости, теплую одежду и спасательное одеяло.
"Может случиться всякое: закончится бензин или задержится эвакуатор. В такой ситуации сидеть в холодной машине — не лучшее решение. Тонкое спасательное одеяло почти ничего не весит, но согреет в нужный момент", — отмечает эксперт.
Если планируется выезд за пределы города, список необходимых вещей увеличивается:
Автоэксперт подчеркивает, что подготовка к зимним поездкам, особенно за город, — это не просто удобство, а вопрос безопасности. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать многих проблем в случае непредвиденных обстоятельств.
Стеклоомыва́ющая жидкость разг. незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары.
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