Зимний автонабор, который может спасти вашу жизнь в экстремальных условиях

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Зимой в автомобиле важно иметь не только стандартный набор автомобилиста, но и дополнительные вещи, которые могут спасти в экстремальной ситуации. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Что нужно в машине зимой?

Для поездок в городе Ракитин советует иметь запас незамерзающей жидкости, теплую одежду и спасательное одеяло.

"Может случиться всякое: закончится бензин или задержится эвакуатор. В такой ситуации сидеть в холодной машине — не лучшее решение. Тонкое спасательное одеяло почти ничего не весит, но согреет в нужный момент", — отмечает эксперт.

Поездки за город: что важно взять с собой?

Если планируется выезд за пределы города, список необходимых вещей увеличивается:

Запас бензина в металлической канистре. Теплые вещи: одежда и одеяла. Средства для разведения огня: зажигалка, газета. Это может пригодиться, если закончится топливо и придется согреваться у костра. Мультитул: универсальный инструмент с пилкой, ножом и плоскогубцами. Термос с горячим чаем: для поддержания тепла и энергии в дороге.

Практичные советы для зимней безопасности

Автоэксперт подчеркивает, что подготовка к зимним поездкам, особенно за город, — это не просто удобство, а вопрос безопасности. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать многих проблем в случае непредвиденных обстоятельств.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары.



