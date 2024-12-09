Почему важно продувать авто после мойки в морозы

Мойки самообслуживания остаются популярными среди автолюбителей даже зимой, однако в холодное время года процесс требует особого подхода. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, как правильно мыть автомобиль зимой, чтобы избежать проблем.
Эксперт советует перед началом мойки уделить внимание замкам и дверным петлям. Их необходимо очистить от грязи и обработать качественной силиконовой смазкой. Это поможет предотвратить примерзание деталей.
Шапарин подчеркивает, что после зимней мойки автомобиль нужно тщательно продуть, особенно в области швов, полостей и замков. Это значительно снижает риск того, что замки замерзнут или двери окажутся заблокированными. Такая простая профилактика избавит вас от неприятностей в самый неподходящий момент.
Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.