Почему важно продувать авто после мойки в морозы

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Мойки самообслуживания остаются популярными среди автолюбителей даже зимой, однако в холодное время года процесс требует особого подхода. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, как правильно мыть автомобиль зимой, чтобы избежать проблем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Что важно сделать перед мойкой зимой?

Эксперт советует перед началом мойки уделить внимание замкам и дверным петлям. Их необходимо очистить от грязи и обработать качественной силиконовой смазкой. Это поможет предотвратить примерзание деталей.

После мойки — тщательная сушка

Шапарин подчеркивает, что после зимней мойки автомобиль нужно тщательно продуть, особенно в области швов, полостей и замков. Это значительно снижает риск того, что замки замерзнут или двери окажутся заблокированными. Такая простая профилактика избавит вас от неприятностей в самый неподходящий момент.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).





