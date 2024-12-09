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Почему 29% россиян предпочитают менять масло своими руками

1:10
Авто

Автоэксперты провели онлайн-опрос среди 3 тыс. россиян в октябре 2024 года. Исследование показало, где чаще всего автомобилисты страны производят замену моторного масла.

Моторное масло
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
Моторное масло

Самостоятельная замена — выбор большинства

Наиболее популярным вариантом оказалась самостоятельная замена моторного масла. Этому способу отдали предпочтение почти 29% респондентов. Независимые СТО лишь немного отстают с результатом около 28%.

Другие варианты замены масла

  • Официальные дилеры: На услуги автодилеров при замене масла полагается примерно каждый шестой участник опроса (17%).
  • Знакомые механики: Их услугами пользуются 15% респондентов.
  • Сервисы экспресс-замены: На такие станции заезжают 12% автовладельцев.

Новые автомобили — исключение из правил
Интересный факт: 0,1% респондентов ещё не меняли моторное масло. Это связано с тем, что у них либо новый автомобиль, либо покупка была совершена недавно.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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