Почему 29% россиян предпочитают менять масло своими руками

Автоэксперты провели онлайн-опрос среди 3 тыс. россиян в октябре 2024 года. Исследование показало, где чаще всего автомобилисты страны производят замену моторного масла.
Наиболее популярным вариантом оказалась самостоятельная замена моторного масла. Этому способу отдали предпочтение почти 29% респондентов. Независимые СТО лишь немного отстают с результатом около 28%.
Новые автомобили — исключение из правил
Интересный факт: 0,1% респондентов ещё не меняли моторное масло. Это связано с тем, что у них либо новый автомобиль, либо покупка была совершена недавно.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.