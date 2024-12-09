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Как зимние привычки могут погубить ваш автомобиль

2:16
Авто

Зимнее вождение требует особого подхода, так как низкие температуры, снег, лед и ухудшенное сцепление колес с дорогой создают дополнительные сложности. Однако многие водители сохраняют привычки, уместные только летом, что может привести к серьезным проблемам. Автоэксперт выяснил, от чего стоит отказаться зимой ради безопасности.

Автомобильная дорога зимой
Фото: commons.wikimedia. org by Z22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобильная дорога зимой

1. Не оставляйте машину на ручнике надолго

Зимой использование стояночного тормоза на ночь — плохая идея, особенно если после езды по лужам ожидаются заморозки. Причина — влагу, образующуюся на тормозных дисках и колодках, может заморозить, из-за чего колеса заблокируются, и автомобиль не удастся сдвинуть с места без ремонта.

2. Избегайте парковки впритык

Зимой маневрирование в условиях ограниченного пространства становится рискованным. Снег и лед могут изменить траекторию движения, что чревато столкновением с другими автомобилями, столбами или заборами. Безопаснее оставлять больше свободного места вокруг машины.

3. Откажитесь от моек самообслуживания на морозе

Мыть автомобиль зимой необходимо, чтобы удалять реагенты и грязь. Но использование мойки на улице без просушки может привести к повреждению кузова и замков из-за замерзания воды в микротрещинах. Лучше выбирать станции с теплыми боксами, где возможно тщательно просушить машину.

4. Не откладывайте обслуживание

Летом водители часто игнорируют посторонние шумы, но зимой это опасно. Морозы усиливают последствия неисправностей. Например, проблемы со свечами зажигания или катушкой могут привести к затрудненному запуску двигателя. Любая поломка на дороге зимой осложнится холодом, а устранить проблему в экстремальных условиях будет сложнее.

5. Зимние риски требуют внимания

Зима предъявляет жесткие требования к водителям и их авто. Отказ от привычек, безопасных только летом, поможет избежать неожиданных поломок и повысит вашу уверенность на дороге.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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