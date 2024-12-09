Почему ваш автомобиль не переживёт зиму без этих советов

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Зимние ночи и минусовые температуры могут стать настоящим испытанием для вашего автомобиля. Чтобы избежать неприятностей с запуском двигателя, важно заранее подготовить машину к холодному сезону. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как минимизировать риски и сохранить автомобиль в рабочем состоянии.

Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль зимой

Почему авто не заводится зимой?

Основные причины зимних проблем с запуском связаны с недостаточной подготовкой автомобиля. Среди них:

Топливные форсунки: загрязнения или износ препятствуют нормальной подаче топлива.

Свечи зажигания: изношенные свечи усложняют воспламенение топливной смеси.

Аккумулятор: низкий заряд или износ батареи — самые частые виновники проблем.

Моторное масло: масло с неподходящей вязкостью может загустевать и затруднять работу двигателя.

Что делать, если машина не заводится?

Наиболее уязвимым элементом зимой является аккумулятор. Юлия Трушкова советует:

Запускайте с ключа: ручной запуск позволяет контролировать работу стартера.

Полностью разряженный аккумулятор: лучше заменить, чем рисковать электроникой при "прикуривании". Альтернатива — пускозарядное устройство.

Механическая коробка передач: выжимайте сцепление при запуске для снижения нагрузки.

Автоматическая коробка передач: включите габариты перед запуском, чтобы "разбудить" аккумулятор.

Советы для зимней эксплуатации

Чтобы минимизировать риски поломок, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Парковка: оставляйте машину в крытом паркинге, если это возможно. На улице избегайте мест с высокой влажностью. Автомобильное одеяло: используйте специальное огнеупорное одеяло для сохранения тепла под капотом. Предпусковой подогреватель: поможет прогреть двигатель и снизить его износ.

Настройка автозапуска: правильно настройте устройство с учётом температуры.

Как защитить авто на улице?

Если автомобиль остаётся на морозе, следуйте этим рекомендациям:

Выбирайте возвышенные места: чтобы избежать образования льда под машиной.

Используйте подогреватели: чтобы предотвратить "холодный" запуск при длительных стоянках.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



