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Почему ваш автомобиль не переживёт зиму без этих советов

2:25
Авто

Зимние ночи и минусовые температуры могут стать настоящим испытанием для вашего автомобиля. Чтобы избежать неприятностей с запуском двигателя, важно заранее подготовить машину к холодному сезону. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как минимизировать риски и сохранить автомобиль в рабочем состоянии.

Автомобиль зимой
Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль зимой

Почему авто не заводится зимой?

Основные причины зимних проблем с запуском связаны с недостаточной подготовкой автомобиля. Среди них:

  • Топливные форсунки: загрязнения или износ препятствуют нормальной подаче топлива.
  • Свечи зажигания: изношенные свечи усложняют воспламенение топливной смеси.
  • Аккумулятор: низкий заряд или износ батареи — самые частые виновники проблем.
  • Моторное масло: масло с неподходящей вязкостью может загустевать и затруднять работу двигателя.

Что делать, если машина не заводится?

Наиболее уязвимым элементом зимой является аккумулятор. Юлия Трушкова советует:

  • Запускайте с ключа: ручной запуск позволяет контролировать работу стартера.
  • Полностью разряженный аккумулятор: лучше заменить, чем рисковать электроникой при "прикуривании". Альтернатива — пускозарядное устройство.
  • Механическая коробка передач: выжимайте сцепление при запуске для снижения нагрузки.
  • Автоматическая коробка передач: включите габариты перед запуском, чтобы "разбудить" аккумулятор.

Советы для зимней эксплуатации

Чтобы минимизировать риски поломок, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Парковка: оставляйте машину в крытом паркинге, если это возможно. На улице избегайте мест с высокой влажностью.
  2. Автомобильное одеяло: используйте специальное огнеупорное одеяло для сохранения тепла под капотом.
  3. Предпусковой подогреватель: поможет прогреть двигатель и снизить его износ.
    Настройка автозапуска: правильно настройте устройство с учётом температуры.

Как защитить авто на улице?

Если автомобиль остаётся на морозе, следуйте этим рекомендациям:

  • Выбирайте возвышенные места: чтобы избежать образования льда под машиной.
  • Используйте подогреватели: чтобы предотвратить "холодный" запуск при длительных стоянках.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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