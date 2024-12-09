Почему ваш автомобиль не переживёт зиму без этих советов

Зимние ночи и минусовые температуры могут стать настоящим испытанием для вашего автомобиля. Чтобы избежать неприятностей с запуском двигателя, важно заранее подготовить машину к холодному сезону. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как минимизировать риски и сохранить автомобиль в рабочем состоянии.
Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль зимой
Почему авто не заводится зимой?
Основные причины зимних проблем с запуском связаны с недостаточной подготовкой автомобиля. Среди них:
Топливные форсунки: загрязнения или износ препятствуют нормальной подаче топлива.
Аккумулятор: низкий заряд или износ батареи — самые частые виновники проблем.
Моторное масло: масло с неподходящей вязкостью может загустевать и затруднять работу двигателя.
Что делать, если машина не заводится?
Наиболее уязвимым элементом зимой является аккумулятор. Юлия Трушкова советует:
Запускайте с ключа: ручной запуск позволяет контролировать работу стартера.
Полностью разряженный аккумулятор: лучше заменить, чем рисковать электроникой при "прикуривании". Альтернатива — пускозарядное устройство.
Механическая коробка передач: выжимайте сцепление при запуске для снижения нагрузки.
Автоматическая коробка передач: включите габариты перед запуском, чтобы "разбудить" аккумулятор.
Советы для зимней эксплуатации
Чтобы минимизировать риски поломок, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Парковка: оставляйте машину в крытом паркинге, если это возможно. На улице избегайте мест с высокой влажностью.
Автомобильное одеяло: используйте специальное огнеупорное одеяло для сохранения тепла под капотом.
Предпусковой подогреватель: поможет прогреть двигатель и снизить его износ. Настройка автозапуска: правильно настройте устройство с учётом температуры.
Как защитить авто на улице?
Если автомобиль остаётся на морозе, следуйте этим рекомендациям:
Выбирайте возвышенные места: чтобы избежать образования льда под машиной.
Используйте подогреватели: чтобы предотвратить "холодный" запуск при длительных стоянках.
Уточнения
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.