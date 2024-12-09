Камеры больше не властны: для кого Госдума отменит штрафы

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6 декабря в Госдуму будет внесен законопроект, освобождающий владельцев автомобилей с включенными синими проблесковыми маячками от штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами. Об этом сообщили в аппарате председателя комитета по труду, социальной политике…

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейская машина в России

Проект предполагает изменение статьи 2.6.1 КоАП РФ. Согласно документу, водители автомобилей с включенным синим маячком, выполняя неотложные служебные задачи, не будут нести административной ответственности за нарушения ПДД, если это было зафиксировано автоматическими камерами, но при условии соблюдения безопасности движения.

Разработчики инициативы отметили, что действующие ПДД уже позволяют транспортным средствам с проблесковыми маячками отступать от ряда правил, включая проезд на красный сигнал светофора и превышение скорости, при условии соблюдения безопасности. Однако, несмотря на это, нарушения таких автомобилей фиксируются автоматическими системами, что влечет за собой административные штрафы, которые сейчас налагаются на собственников, включая ведомства, такие как МВД, Минобороны и ФСБ.

Уточнения

Проблеско́вый маячо́к (специа́льный светово́й сигна́л), также спецсигнал, мигалка — мигающий светосигнальный прибор на крыше автомобиля, информирующий о его специальном статусе.



