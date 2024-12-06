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Как ухаживать за кожаным салоном и в чём его недостатки

Все минусы кожаного салона в авто
1:33
Авто

Кожаный салон автомобиля часто ассоциируется с роскошью и элегантностью, однако у такого покрытия есть и значительные недостатки, о которых стоит помнить перед покупкой.

салон
Фото: wikipediа by Magnus Bäck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон

1. Сложность в уходе

Кожаная обивка требует регулярного ухода с использованием специальных средств. Без этого кожа трескается, теряет привлекательный вид и становится непригодной для использования.

2. Дискомфорт в жару и холод

Летом кожаный салон становится горячим, а зимой — холодным. Единственное спасение в жару — кондиционер, а в морозы — подогрев сидений. Но даже с этими удобствами комфорт далёк от идеального.

3. Скользкая поверхность

Сидеть на кожаных креслах бывает неудобно, особенно если они лишены поддерживающих зон. Скользкое покрытие может вызывать дискомфорт, особенно при активной езде.

4. Отсутствие "дыхания"

Кожа плохо пропускает воздух, из-за чего в местах соприкосновения с сиденьями кожа человека может потеть, что снижает комфорт в длительных поездках.

5. Износ со временем

Даже при хорошем уходе кожаная обивка со временем теряет первоначальный вид. При интенсивной эксплуатации обновление салона может обойтись в значительную сумму.

Все эти факторы стоит учитывать при выборе автомобиля с кожаным салоном, чтобы избежать нежелательных сюрпризов в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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