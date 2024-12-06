Volkswagen обновляет дизайн своих автомобилей

Volkswagen переосмысливает свои модели

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Немецкий автопроизводитель Volkswagen анонсировал крупные изменения в дизайне своих автомобилей. Несмотря на сложности, включая угрозу закрытия заводов и массовые сокращения, концерн продолжает работать над обновлением своей продукции. При этом цены на автомобили бренда продолжают расти.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Глава отдела исследований и разработок Volkswagen Кай Грюниц рассказал, что новые модели ID.3 и ID.4 получат полностью переработанный дизайн. По его словам, компания собирается вернуться к своим корням и переосмыслить визуальный стиль, чтобы сделать автомобили более привлекательными для потребителей.

Особое внимание будет уделено интерьеру. В салоне будущих моделей Volkswagen появится больше традиционных элементов управления. Концерн планирует вернуть физические кнопки для удобного и быстрого доступа к основным функциям. Этот шаг направлен на повышение комфорта и улучшение взаимодействия водителя с автомобилем.

Уточнения

Volkswagen - немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



