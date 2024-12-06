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Как стиль вождения влияет на безопасность зимой

Зимние ошибки водителей, которые могут стоить дорого
2:26
Авто

Зима — настоящее испытание как для водителя, так и для его автомобиля. Ошибки, которые часто допускают автовладельцы в холодное время года, могут привести к неприятным последствиям. Вот 5 наиболее распространённых зимних ошибок, которых стоит избегать.

Авария на зимней дороге
Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Авария на зимней дороге

1. Пренебрежение прогревом двигателя

Зимой прогрев двигателя перед началом движения — не прихоть, а необходимость. На морозе жидкости в системе становятся густыми, и коробке передач требуется время, чтобы адаптироваться к низким температурам. Оптимально оставить двигатель на холостых оборотах на 5 минут, а затем двигаться плавно, не превышая 2500 оборотов в минуту. Терпеливое прогревание продлит срок службы двигателя, коробки передач и подвески.

2. Старые дворники

Изношенные щётки стеклоочистителей не справляются с "соляным туманом", который образуется из-за реагентов на дорогах. Это ухудшает видимость и может стать причиной ДТП. Обновите щётки ещё до наступления морозов, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

3. Несоблюдение дистанции

Зимой тормозной путь значительно увеличивается из-за снега и льда на дороге. Несоблюдение дистанции между автомобилями становится одной из главных причин аварий. Чтобы минимизировать риск, поддерживайте безопасное расстояние, а также проверьте и замените при необходимости тормозные колодки.

4. Некачественная оптика

Тусклые фары, помутневшие рефлекторы и старые лампочки ухудшают видимость на дороге, особенно в тёмное время суток и во время снегопадов. Полировка фар и стоп-сигналов поможет улучшить освещённость и сделает ваш автомобиль заметнее для других водителей.

5. Летний стиль вождения

Агрессивное вождение, характерное для летнего времени, в зимних условиях недопустимо. Резкие повороты, превышение скорости, манёвры и торможение на льду могут привести к тяжёлым авариям. Зимой управление должно быть плавным, с соблюдением дистанции и скоростного режима.

Помните, безопасность на зимней дороге зависит от вашей внимательности и подготовки. Будьте осторожны и заботьтесь о своём автомобиле!

Уточнения

Фа́ра - источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.


Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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