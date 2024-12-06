BMW, Audi, Mercedes — лидеры в списке аварийных авто

Немецкие машины оказались в лидерах списка часто попадающих в ДТП

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики из компании "GoCompare Car Insurance" изучили данные об авариях и составили список автомобилей, владельцы которых чаще всего становятся виновниками ДТП.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q7 2020

Лидеры рейтинга

На первом месте оказалась немецкая модель BMW 420d, за которой следуют спортивный Audi A5, седаны Mercedes-Benz C220 и Mercedes-Benz E220, а также люксовый Jaguar XF. Среди других моделей в списке — компактный Mercedes-Benz CLA, кроссовер Audi Q7 и внедорожник Land Rover Range Rover.

Не только премиум-сегмент

Помимо автомобилей премиум-класса, в рейтинг вошли и более доступные модели. Среди них городской хэтчбэк Hyundai i10, компактный Nissan Micra и небольшой автомобиль Vauxhall Agila.

Важно отметить, что это исследование проводилось только в Великобритании. В других странах список моделей может выглядеть иначе, в зависимости от популярности марок и стиля вождения.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

