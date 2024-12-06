Готовим свой автомобиль к зиме правильно

Эти предметы должны быть в машине в холодный сезон

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением зимы каждый ответственный водитель должен быть готов к любым дорожным ситуациям. Помимо стандартного набора для машины, в холодное время года необходимо пополнить багажник дополнительными вещами, которые помогут справиться с погодными сюрпризами.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

1. Скребок и щётка

Утро для автомобилиста зимой нередко начинается с уборки снега или льда с машины. Качественный скребок и щётка — незаменимые помощники в этой ситуации. Однако важно выбирать прочные и удобные инструменты, чтобы уборка не превратилась в испытание.

2. Сэнд-трак или запас песка

Если ваш автомобиль застрял в снегу, специальный сэнд-трак или небольшой запас песка помогут выехать без посторонней помощи. Песок также пригодится для борьбы с гололёдом: просто посыпьте его под колёса, чтобы улучшить сцепление.

3. Силиконовая смазка

Зимой дверные замки и уплотнители могут замерзать после мойки. Силиконовая смазка предотвращает это, обеспечивая надёжную защиту от льда. Просто обработайте ей все уязвимые места.

4. Лопата

Сильные снегопады или метели могут полностью засыпать машину. Складная телескопическая лопата станет удобным и компактным решением для таких ситуаций.

5. Перчатки

Ремонт машины зимой без перчаток — настоящее испытание. Они защитят ваши руки от холода, грязи и мелких повреждений во время работ на улице.

6. Фонарик

Зимний день короткий, и в случае поломки или другой непредвиденной ситуации фонарик поможет осветить тёмное пространство. Это важный элемент безопасности в любое время года.

7. Запас еды и тёплая одежда

Во время длительных поездок особенно важно быть готовым к любым форс-мажорам. Пара тёплых вещей и немного еды обеспечат комфорт, если машина сломается далеко от цивилизации.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

