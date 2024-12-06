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Спрос будет — в конце года продажи авто вырастут

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Авто

К концу 2024 года ожидается восстановление продаж автомобилей в России.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

В преддверии праздника дилеры, как обычно, запускают предложения с предновогодними скидками. 

"Если говорить о прогнозах, то в декабре, скорее всего, будет рост. Таких значений, как в сентябре-октябре, мы уже не увидим. Но за счет сезонных распродаж, новогодних скидок и спецпредложений наверняка удастся продать больше машин, чем за ноябрь", — пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью "КП".

Как стало известно, с начала года в нашей стране продано 1 447 841 новых легковых авто — на 54,1% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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