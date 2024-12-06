Спрос будет — в конце года продажи авто вырастут

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

К концу 2024 года ожидается восстановление продаж автомобилей в России.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

В преддверии праздника дилеры, как обычно, запускают предложения с предновогодними скидками.

"Если говорить о прогнозах, то в декабре, скорее всего, будет рост. Таких значений, как в сентябре-октябре, мы уже не увидим. Но за счет сезонных распродаж, новогодних скидок и спецпредложений наверняка удастся продать больше машин, чем за ноябрь", — пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью "КП".

Как стало известно, с начала года в нашей стране продано 1 447 841 новых легковых авто — на 54,1% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

