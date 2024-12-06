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Таможенный сбор за ввоз автомобилей в Россию с 2025 года увеличится

0:59
Авто

С 1 января 2025 года в России на 20-38 % увеличится таможенный сбор за ввоз автомобилей.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

"Индексация коснется всех автомобилей, документы на оформление которых будут поданы с 1 января 2025 года. Отличий в ставках таможенных сборов для физических и юридических лиц, как и в настоящее время, не будет", — цитирует издание "Новости Владивостока" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Так, например, для автомобиля, который ввозят из Кореи, Японии или Китая и цена которого находится в диапазоне от 450 тыс. до 1,2 млн рублей, размер таможенного сбора с начала следующего года составит 4,2 тыс. рублей. Это на 1,1 тыс. больше, чем сумма сбора в 2024 году.

Уточнения

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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