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Характеристики и комплектации FAW Bestune T90 для России

Премьера FAW Bestune T90 в России
2:01
Авто

Компания FAW раскрыла характеристики и оснащение своего флагманского кроссовера FAW Bestune T90, который скоро поступит на российский рынок. Автомобиль предложат в трёх комплектациях — Luxury, Noble и Flagship, а также с двумя вариантами двигателей.

FAW Bestune T90
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
FAW Bestune T90

Мотор и трансмиссия

Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Эта конфигурация доступна для комплектаций Luxury и Noble. Для тех, кто предпочитает более мощные автомобили, предложен 2,0-литровый двигатель с отдачей 245 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Этот вариант доступен для всех трёх комплектаций.

Оснащение и опции

В стандартной комплектации Luxury кроссовер включает:

  • 18-дюймовые легкосплавные диски;
  • 6 подушек безопасности;
  • бесключевой доступ;
  • датчик света;
  • двухзонный климат-контроль;
  • кожаный салон и подогрев передних сидений;
  • медиасистему с экраном 12,6 дюйма;
  • систему кругового обзора;
  • адаптивный круиз-контроль.

Комплектация Noble дополнительно предлагает:

  • электрорегулировку пассажирского кресла;
  • проекционный экран;
  • систему мониторинга слепых зон.

Флагманская версия Flagship включает всё вышеперечисленное, а также:

  • 19-дюймовые диски;
  • атмосферную подсветку салона;
  • электропривод багажника;
  • расширенные регулировки водительского сиденья;
  • систему автоматической парковки.

Когда ожидать?

Официальная премьера FAW Bestune T90 состоится в России 10 декабря. В этот же день представят и обновлённый лифтбэк FAW Bestune B70, а также объявят цены на обе модели.

Уточнения

China FAW Group - китайская государственная автомобилестроительная компания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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