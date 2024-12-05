Характеристики и комплектации FAW Bestune T90 для России

Премьера FAW Bestune T90 в России

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Компания FAW раскрыла характеристики и оснащение своего флагманского кроссовера FAW Bestune T90, который скоро поступит на российский рынок. Автомобиль предложат в трёх комплектациях — Luxury, Noble и Flagship, а также с двумя вариантами двигателей.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ FAW Bestune T90

Мотор и трансмиссия

Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Эта конфигурация доступна для комплектаций Luxury и Noble. Для тех, кто предпочитает более мощные автомобили, предложен 2,0-литровый двигатель с отдачей 245 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Этот вариант доступен для всех трёх комплектаций.

Оснащение и опции

В стандартной комплектации Luxury кроссовер включает:

18-дюймовые легкосплавные диски;

6 подушек безопасности;

бесключевой доступ;

датчик света;

двухзонный климат-контроль;

кожаный салон и подогрев передних сидений;

медиасистему с экраном 12,6 дюйма;

систему кругового обзора;

адаптивный круиз-контроль.

Комплектация Noble дополнительно предлагает:

электрорегулировку пассажирского кресла;

проекционный экран;

систему мониторинга слепых зон.

Флагманская версия Flagship включает всё вышеперечисленное, а также:

19-дюймовые диски;

атмосферную подсветку салона;

электропривод багажника;

расширенные регулировки водительского сиденья;

систему автоматической парковки.

Когда ожидать?

Официальная премьера FAW Bestune T90 состоится в России 10 декабря. В этот же день представят и обновлённый лифтбэк FAW Bestune B70, а также объявят цены на обе модели.

Уточнения

China FAW Group - китайская государственная автомобилестроительная компания.

