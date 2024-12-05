Характеристики и комплектации FAW Bestune T90 для России

Компания FAW раскрыла характеристики и оснащение своего флагманского кроссовера FAW Bestune T90, который скоро поступит на российский рынок. Автомобиль предложат в трёх комплектациях — Luxury, Noble и Flagship, а также с двумя вариантами двигателей.
Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Эта конфигурация доступна для комплектаций Luxury и Noble. Для тех, кто предпочитает более мощные автомобили, предложен 2,0-литровый двигатель с отдачей 245 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Этот вариант доступен для всех трёх комплектаций.
В стандартной комплектации Luxury кроссовер включает:
Комплектация Noble дополнительно предлагает:
Флагманская версия Flagship включает всё вышеперечисленное, а также:
Официальная премьера FAW Bestune T90 состоится в России 10 декабря. В этот же день представят и обновлённый лифтбэк FAW Bestune B70, а также объявят цены на обе модели.
China FAW Group - китайская государственная автомобилестроительная компания.
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