Latin NCAP оценила безопасность Renault Logan в ноль звёзд

Пресс-служба компании Renault сообщила, что автомобиль Renault Logan не прошёл краш-тест, который проводила организация Latin NCAP в Южной Америке.
По результатам испытаний машине присвоили ноль звёзд из пяти возможных за безопасность.
Специалисты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров в 32,8%, детей-пассажиров — в 61,2%, пешеходов — в 46,3%.
Работа систем активной безопасности была оценена в 0%. Кроме того, кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.
Для испытаний взяли автомобиль базовой комплектации с четырьмя подушками безопасности.
Ранее стало известно, что кроссовер Aito M9 признали самым безопасным автомобилем в Китае.
Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.