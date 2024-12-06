Latin NCAP оценила безопасность Renault Logan в ноль звёзд

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Пресс-служба компании Renault сообщила, что автомобиль Renault Logan не прошёл краш-тест, который проводила организация Latin NCAP в Южной Америке.

Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Renault Logan

По результатам испытаний машине присвоили ноль звёзд из пяти возможных за безопасность.

Специалисты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров в 32,8%, детей-пассажиров — в 61,2%, пешеходов — в 46,3%.

Работа систем активной безопасности была оценена в 0%. Кроме того, кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.

Для испытаний взяли автомобиль базовой комплектации с четырьмя подушками безопасности.

Ранее стало известно, что кроссовер Aito M9 признали самым безопасным автомобилем в Китае.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

