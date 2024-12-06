Как Nissan Juke попал на банкноту Камбоджи

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На камбоджийских банкнотах номиналом 500 риелей, выпущенных в 2014 году, изображен Nissan Juke.

Фото: thedrive by eBay/free_az is licensed under Free More info Nissan Juke на банкноте Камбоджи

Как сообщает Tire Meets Road, это случилось через четыре года после появления Nissan Juke на рынке.

Автомобиль Juke изображен на переднем плане, на мосту Кидзуна через реку Меконг. В противоположном направлении движется седан, возможно, Toyota Camry.

Как Nissan Juke, авто японского производителя, удостоился такой чести — оказался на камбоджийской банкноте в 500 риелей?

Возможно, дизайнер этой банкноты был большим поклонником этого автомобиля. В любом случае, изображённый автомобиль легко узнаваем как Nissan Juke, благодаря своему характерному L-образному заднему фонарю и расположению ручки на задней двери.

А на банкнотах каких еще стран изображены авто? Вопрос — риторический.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

