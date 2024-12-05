Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы пять причин, которые заставляют россиян заказывать готовую еду вместо приготовления домашней
Как правильно хранить гладиолусы зимой: 5 эффективных способов
Глава WADA Ниггли сделал заявление о взносах от России
Стоит ли делать ламинирование бровей и ресниц?
Ах, какая женщина! Мужчинам стали нравиться необычные пропорции фигуры
Как избежать неприятностей после салатов с майонезом: советы эксперта
Покупаем красную икру с умом: советы Роспотребнадзора
Киев снова врёт. Политолог рассказала о возможности мирных переговоров
Как насморк превращается в серьезную проблему

УАЗ представил новинку для коммунальных служб

0:56
Авто

Специальная версия "Профи" подготовлена УАЗом для коммунальных служб.

УАЗ_Профи
Фото: УАЗ is licensed under Free More info
УАЗ_Профи

Разработан зимний вариант уборочного автомобиля на шасси "Профи", который оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом.

Кроме того, отвал можно заменить на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией, работающей от дополнительного бензинового двигателя мощностью 29 л.с.

Управление оборудованием осуществляется прямо из кабины водителя. Плотность посыпки антигололедными материалами можно автоматически настраивать в зависимости от скорости движения (5-30 км/ч).

Конструкция автомобиля позволяет сезонную замену пескоразбрасывающего оборудования на вакуумно-подметальное, что делает его универсальным и пригодным для использования в летний период.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Последние материалы
Покупаем красную икру с умом: советы Роспотребнадзора
Киев снова врёт. Политолог рассказала о возможности мирных переговоров
Как насморк превращается в серьезную проблему
Фашисты замуровали в стену: исчезнувшие во время войны артефакты нашли в Севастополе
Пограничники в шоке! Сибирячка привезла из Пхукета голову животного
Технические неисправности — какие из них не повод для остановки
Анастасия Решетова раскритиковала женщин за одинаковые пластиковые лица
Как накормить пса в морозы и поддержать его здоровье
Новый год в горах — поезд в стиле 70-х отправится из Сочи на курорт Роза Хутор
Декабрь: время подготовить садовый инвентарь к новому сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.