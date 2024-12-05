УАЗ представил новинку для коммунальных служб

Специальная версия "Профи" подготовлена УАЗом для коммунальных служб.
Разработан зимний вариант уборочного автомобиля на шасси "Профи", который оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом.
Кроме того, отвал можно заменить на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией, работающей от дополнительного бензинового двигателя мощностью 29 л.с.
Управление оборудованием осуществляется прямо из кабины водителя. Плотность посыпки антигололедными материалами можно автоматически настраивать в зависимости от скорости движения (5-30 км/ч).
Конструкция автомобиля позволяет сезонную замену пескоразбрасывающего оборудования на вакуумно-подметальное, что делает его универсальным и пригодным для использования в летний период.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.