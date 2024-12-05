УАЗ представил новинку для коммунальных служб

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Специальная версия "Профи" подготовлена УАЗом для коммунальных служб.

Фото: УАЗ is licensed under Free More info УАЗ_Профи

Разработан зимний вариант уборочного автомобиля на шасси "Профи", который оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом.

Кроме того, отвал можно заменить на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией, работающей от дополнительного бензинового двигателя мощностью 29 л.с.

Управление оборудованием осуществляется прямо из кабины водителя. Плотность посыпки антигололедными материалами можно автоматически настраивать в зависимости от скорости движения (5-30 км/ч).

Конструкция автомобиля позволяет сезонную замену пескоразбрасывающего оборудования на вакуумно-подметальное, что делает его универсальным и пригодным для использования в летний период.