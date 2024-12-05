Технические неисправности — какие из них не повод для остановки

Согласно законодательству, эксплуатация транспортного средства с неисправной рабочей тормозной системой, рулевым управлением и сцепным устройством в авто строго запрещена.
Также недопустимо движение с неработающими фарами и задними габаритными огнями в темное время суток или при плохой видимости.
Журнал "За рулем" представил анализ случаев, когда водителю разрешается продолжать движение с технической неисправностью автомобиля. Издание разделило поломки на критические, требующие немедленной остановки, и менее серьезные дефекты.
Однако пункт 2.3.1 ПДД позволяет следовать к месту ремонта при наличии других технических проблем.
Например, автомобиль может передвигаться с неработающим усилителем руля, хотя управление в таком случае потребует больше физических усилий.
Если одна фара вышла из строя, движение также допустимо, так как запрет касается только множественного числа — "негорящих фар".
В случае поломки стеклоочистителей со стороны пассажира разрешается перенести его на водительскую сторону.
Если отказывает вакуумный усилитель тормозов или стояночный тормоз, движение возможно, но с соблюдением повышенных мер предосторожности.
Эксперты подчеркивают: любые технические неисправности необходимо устранять как можно скорее, и поиск правовых лазеек не должен служить оправданием для длительной эксплуатации неисправного автомобиля.
Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля.
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