Технические неисправности — какие из них не повод для остановки

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Согласно законодательству, эксплуатация транспортного средства с неисправной рабочей тормозной системой, рулевым управлением и сцепным устройством в авто строго запрещена.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Также недопустимо движение с неработающими фарами и задними габаритными огнями в темное время суток или при плохой видимости.

Журнал "За рулем" представил анализ случаев, когда водителю разрешается продолжать движение с технической неисправностью автомобиля. Издание разделило поломки на критические, требующие немедленной остановки, и менее серьезные дефекты.

Однако пункт 2.3.1 ПДД позволяет следовать к месту ремонта при наличии других технических проблем.

Например, автомобиль может передвигаться с неработающим усилителем руля, хотя управление в таком случае потребует больше физических усилий.

Если одна фара вышла из строя, движение также допустимо, так как запрет касается только множественного числа — "негорящих фар".

В случае поломки стеклоочистителей со стороны пассажира разрешается перенести его на водительскую сторону.

Если отказывает вакуумный усилитель тормозов или стояночный тормоз, движение возможно, но с соблюдением повышенных мер предосторожности.

Эксперты подчеркивают: любые технические неисправности необходимо устранять как можно скорее, и поиск правовых лазеек не должен служить оправданием для длительной эксплуатации неисправного автомобиля.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля.



