Что можно возить в машине для самообороны: советы от полиции

Каждый водитель имеет законное право защищать себя, своих пассажиров и имущество, однако существует грань, за которой начинается нарушение закона.

В интервью порталу naavtotrasse.ru капитан полиции рассказал, какие средства самообороны допустимо перевозить в автомобиле без риска административной или уголовной ответственности.

Бейсбольная бита и спортивный инвентарь

Бейсбольная бита — самый популярный предмет, который водители часто возят в машине. Её наличие само по себе не является нарушением, если она не доработана и не использовалась в конфликте.

То же самое касается других спортивных предметов. Однако их применение не по назначению может привести к конфискации и ответственности.

Электрошокеры

Электрошокер мощностью до 3 Вт допустимо перевозить в автомобиле, и его использование считается законным.

Однако важно помнить, что применение шокера в конфликте может причинить вред здоровью вплоть до летального исхода, что влечёт уголовную ответственность.

Пневматическое и травматическое оружие

Пневматические и травматические пистолеты также разрешены при наличии соответствующих документов. Для травматического оружия требуется специальное разрешение МВД.

Однако любое применение таких средств обороны неизбежно повлечёт за собой серьёзную ответственность, вплоть до уголовного преследования.

Перцовый баллончик

Оптимальным вариантом для самообороны остаётся перцовый баллончик. Он не требует регистрации, не наносит серьёзных увечий и может быть использован без последствий в виде административной или уголовной ответственности.

Также допускается использование устройств для стрельбы капсулами с перцовым аэрозолем.

Холодное оружие

Ношение холодного оружия, включая обычные кухонные ножи, в автомобиле недопустимо. Такое оружие может быть конфисковано сотрудниками полиции, а его владелец привлечён к ответственности.

Конфликты лучше решать словами

Как бы ни была напряжённой ситуация на дороге, важно оставаться спокойным и пытаться решить конфликт мирным путём.

Использование средств самообороны, таких как бейсбольная бита, может обернуться серьёзными последствиями: нанесение увечий и тюремный срок испортят жизнь обеим сторонам.