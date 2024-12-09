Нет видеозаписи — нет доказательств: три типичных ДТП без наказания

Управление автомобилем требует повышенного внимания, однако полностью исключить возможность ДТП невозможно. Примечательно, что в некоторых случаях водитель, даже являясь виновником происшествия, может избежать наказания.

Об этом рассказал адвокат мобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Сейчас большинство водителей оснащают свои автомобили видеорегистраторами. Эти устройства помогают оспорить действия инспекторов или доказать невиновность в спорных ситуациях.

Однако далеко не у всех есть видеорегистратор, и именно его отсутствие в некоторых случаях может сыграть на руку виновнику ДТП. Радько выделил три ситуации, в которых наказания может не быть, если нет видеозаписи.

1. Наезд на пешехода

Если водитель заявляет, что пешеход внезапно выбежал на дорогу, не оставив технической возможности избежать столкновения, доказать его вину будет крайне сложно.

Особенно если отсутствуют тормозной путь или другие явные доказательства скорости машины и поведения пешехода.

2. Боковое столкновение

В случае бокового столкновения многое зависит от наличия видеозаписи. Если её нет, виновником чаще признаётся водитель автомобиля, ехавшего слева, так как у машины справа преимущество на дороге.

3. Попутное столкновение

В подобных ситуациях наказание, как правило, получает водитель, ехавший сзади, так как считается, что он не соблюдал безопасную дистанцию.

Однако при отсутствии видеозаписи доказать его вину может быть сложнее, особенно если обстоятельства ДТП неоднозначны.

Эти случаи подчёркивают, насколько важно иметь видеорегистратор в автомобиле, который способен зафиксировать события и обеспечить объективность в разбирательствах.