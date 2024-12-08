Топ-5 самых дорогих штрафов для водителей в России

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В России продолжают ужесточать наказания для водителей-правонарушителей, стремясь повысить безопасность на дорогах. Однако даже самые серьёзные российские штрафы зачастую уступают по строгости аналогичным наказаниям в других странах. Эксперты рассказали о пяти самых дорогих штрафах для российских водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону

1. Езда в состоянии опьянения

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения считается одним из самых серьёзных нарушений. За это предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Такой же штраф получит водитель, отказавшийся пройти медицинское освидетельствование. Если нарушение повторяется, сумма штрафа возрастает до 200-300 тысяч рублей, а права изымаются на более длительный срок.

2. Нарушение скоростного режима

Штраф за превышение скорости варьируется от 500 до 5 000 рублей, в зависимости от величины превышения установленного лимита.

3. Вождение без прав

Управление транспортным средством без водительского удостоверения может стоить водителю от 500 до 30 000 рублей. Наказание распространяется и на родителей, которые позволяют несовершеннолетним детям садиться за руль.

4. Езда без номерных знаков

Автомобилисты, которые управляют транспортным средством без государственных номеров, могут получить штраф в размере 5 000 рублей. Кроме того, нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

5. Нарушение правил перевозки детей

Дети младше 12 лет должны находиться в автомобиле в специальном кресле или с использованием удерживающего устройства. За нарушение этого правила водителю грозит штраф в 3 000 рублей.

Эти штрафы направлены на предотвращение опасного поведения на дорогах и повышение уровня безопасности для всех участников движения.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



