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Автомобили подорожают на 15–20%: прогноз на весну 2025 года

2:40
Авто

Разговоры о возможном повышении ключевой ставки Центробанка подтвердились словами главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на Форуме ВТБ.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

"Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, однако это не предопределено", — заявила Набиуллина.

По её словам, на рост цен оказывает влияние валютный курс, а замедление кредитования уже становится заметным.

Дилеры: цены вырастут, рынок замер

Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов пояснил, что рост ключевой ставки неизбежно увеличит стоимость автомобилей. "Увеличение ставки повышает стоимость денег, что напрямую влияет на себестоимость продукции. Для сохранения рентабельности дилеры вынуждены поднимать отпускные цены".

По словам Иванова, на данный момент дилеры продают автомобили из старых запасов, которые формировались ещё по прежним ценам. Этих машин хватит до конца января 2025 года. Новые поставки замедлились, так как участники рынка ожидают коррекции валютного курса, которая может снизить цены на импорт.

"Рынок сейчас замер", — резюмировал эксперт.

Ожидание роста цен в 2025 году

Руководитель по продажам автодилерам компании "Авито Авто" Роман Титаренко также прогнозирует повышение цен. По его словам, утилизационный сбор, увеличенный в октябре, и новые экономические факторы приведут к росту цен на автомобили на 15-20% к марту-апрелю 2025 года.

Этот тренд затронет не только новые автомобили, но и вторичный рынок. Стоимость подержанных машин тесно связана с ценами на новые: за ростом цен на автомобили с салона последуют изменения и в сегменте с пробегом.

Китайские автомобили и онлайн-продажи — главные тренды

Представитель "Авито Авто" Владислав Иванов, отмечает, что покупатели будут чаще выбирать китайские автомобили с пробегом, так как парки привычных брендов стареют. Также он подчёркивает растущую популярность онлайн-продаж. Всё больше покупателей предпочитают выбирать и оплачивать автомобили через Интернет, что станет ещё более заметным в 2025 году.

Эксперты сходятся во мнении, что рост цен неизбежен, а успех на рынке будет зависеть от доверия клиентов к дилерам и их способности адаптироваться к новым реалиям.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России  — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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