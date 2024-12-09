Почему обкатка шипов важна и как её провести правильно

Автоэксперт объяснил, как правильно обкатать шипованные шины, чтобы продлить срок их службы и обеспечить надёжную фиксацию шипов.

Эксперты напомнили, что процесс закрепления шипов — важный этап, который требует соблюдения определённых правил.

Почему важна обкатка?

Шипы на новых покрышках вставляются в подготовленные отверстия уже после изготовления шины, а затем проходит процесс стабилизации при комнатной температуре.

Однако даже после этого некоторые шипы могут выступать сильнее других. Обкатка помогает выровнять их положение и закрепить шипы надёжно.

Рекомендации для правильной обкатки:

Избегайте резких манёвров.

Пробуксовки, резкие торможения и боковые скольжения могут повредить шипы или привести к их выпадению. Плавное движение позволит шипам закрепиться равномерно. Соблюдайте умеренную скорость.

Для правильной обкатки на заснеженных дорогах рекомендуется поддерживать скорость до 90-100 км/ч. На это потребуется пробег 800-1 000 км. На твёрдых покрытиях — осторожнее.

Если обкатка происходит на асфальте или льду, хватит 500-700 км при скорости не более 80 км/ч. Делайте перерывы.

Обкатка должна проходить поэтапно. Разделите процесс на поездки длиной 150-300 км и давайте шинам "отдохнуть" около 2 часов, чтобы шипы зафиксировались. Учитывайте низкие температуры.

В мороз шины прогреваются медленнее, поэтому общий километраж для обкатки стоит увеличить. Исключения: шины с вклеенными шипами.

Для шин, в которых шипы закрепляются во время вулканизации (технология некоторых брендов), процесс обкатки значительно сокращён. Достаточно проехать 100-200 км, чтобы шипы полностью зафиксировались.

Соблюдение этих рекомендаций поможет продлить срок службы шипованных шин и сохранить их характеристики в зимних условиях.