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В Госдуме предложили выделить автоподставы в отдельную категорию преступлений

1:18
Авто

В Госдуме предложили выделить автоподставы в отдельную категорию преступлений, с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. Соответствующий законопроект уже разработан и вскоре будет внесён на рассмотрение парламента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

ДТП с участием велосипедиста
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием велосипедиста

На данный момент действия автоподставщиков квалифицируются как мошенничество. Однако, по словам Нилова, такие преступления часто сопровождаются угрозами жизни и здоровью пострадавших, вымогательством, грубыми нарушениями правил дорожного движения и порчей имущества. Это усложняет процесс расследования и привлечения виновных к ответственности.

Автоподставщики постоянно изобретают новые схемы обмана. Регулярно в СМИ появляются сообщения о более изощрённых способах мошенничества на дорогах по всей стране.

Разработка нового закона направлена на защиту автовладельцев от мошенников и снижение уровня преступности на дорогах. Автоподставы остаются одним из самых распространённых видов обмана в России, и инициатива должна усилить борьбу с этой проблемой.

Уточнения

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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