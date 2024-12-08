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Шипы или липучка: что подойдёт для вашей зимы

Авто

Подготовка автомобиля к зиме — залог безопасности на дороге. Одним из ключевых этапов является правильный выбор зимних шин. Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке зимней резины.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Шипы или липучка?

Выбор зимних шин зависит от климата в вашем регионе. Для мягких зим и расчищенных дорог подойдут фрикционные шины ("липучки"). Они обеспечивают хорошее сцепление на асфальте. Однако для суровых зим с обилием снега и льда лучше выбирать шипованные шины, которые дают надёжный зацеп на скользкой поверхности.

Автоподборщик Игорь Шагапов напоминает, что шипы имеют свойство выпадать, особенно при агрессивном стиле вождения. Даже на дорогих покрышках возможна потеря шипов. Если протектор ещё в хорошем состоянии, шины можно дошиповать. На резине обычно есть отметки, показывающие степень износа. Если износ незначительный, дошиповка может быть отличной альтернативой покупке новых шин.

Управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк предупреждает, что дошиповка оправдана только в случаях, когда состояние резины хорошее, а количество выпавших шипов не превышает 50%. Если износ слишком велик, новые шипы быстро выпадут, и деньги на процедуру будут потрачены зря. В этом случае лучше приобрести новую резину.

Температурный диапазон и характеристики покрышек

Проверка температурных характеристик шин — ещё один важный момент. Некоторые "липучки" предназначены для европейской зимы (до -10°C) и теряют свои свойства при более сильных морозах. Для регионов России с температурой ниже -20°C следует выбирать модели, сохраняющие мягкость и сцепление даже при экстремальных холодах.

Игорь Шагапов советует отдавать предпочтение узким шинам для зимы. Узкий профиль увеличивает давление на точку контакта с дорогой, что улучшает сцепление. Визуально машина может потерять стильный вид, но безопасность всегда должна быть приоритетом.

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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