Почему зимой нельзя экономить на прогреве автомобиля

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Зимой расход топлива неизбежно увеличивается, и это нормально. Автоэксперт Евгений Балабас объяснил, почему попытки сэкономить бензин могут принести больше вреда, чем пользы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Экономия топлива в зимний период часто связана с отказом от комфорта или сокращением срока службы автомобиля. Многие лайфхаки, нацеленные на снижение расхода топлива, не имеют специфики для зимы, а лишь повторяют известные рекомендации.

"Повышенный расход зимой — это абсолютная норма. Не нужно этого бояться или пытаться устранять проблему методами, которые только создадут дополнительные трудности", — подчеркнул Балабас.

Эксперт объяснил, что в холодное время года двигатель проходит прогрев топлива от минусовых до плюсовых температур. Попытки избежать прогрева приводят к неприятным последствиям: холодный салон, вязкое масло, увеличивающее нагрузку на мотор, и риск преждевременного износа автомобиля.

Балабас рекомендует прогревать двигатель до 30-40 градусов перед началом движения. Это минимальная мера для сохранения работоспособности силового агрегата и продления срока службы транспортного средства.

По словам эксперта, увеличение расхода на 0,5-1 литр бензина на 100 километров зимой — это нормальная цена за комфорт и долговечность автомобиля.

Уточнения

Удельный расход топлива — отношение расхода топлива (на единицу расстояния или времени) к мощности, к тяге, к массе груза для грузовых перевозок или на одного человека при пассажирских перевозках. Используется как характеристика топливной эффективности двигателей, а также транспортных средств в грузопассажирских перевозках.



