Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса
Шипы или липучка: что подойдёт для вашей зимы
Янтарная кислота и другие хитрости для здоровой рассады
Сон с кошкой: 3 причины, почему это полезно для вас обоих
Как добиться стройных ног с помощью простых упражнений
Скучные перелёты и секреты бортпроводников: что стоит знать перед полётом
Как мята помогает при болях в животе и синдроме раздраженного кишечника
Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы
Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ

Почему зимой нельзя экономить на прогреве автомобиля

1:30
Авто

Зимой расход топлива неизбежно увеличивается, и это нормально. Автоэксперт Евгений Балабас объяснил, почему попытки сэкономить бензин могут принести больше вреда, чем пользы.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Экономия топлива в зимний период часто связана с отказом от комфорта или сокращением срока службы автомобиля. Многие лайфхаки, нацеленные на снижение расхода топлива, не имеют специфики для зимы, а лишь повторяют известные рекомендации.

"Повышенный расход зимой — это абсолютная норма. Не нужно этого бояться или пытаться устранять проблему методами, которые только создадут дополнительные трудности", — подчеркнул Балабас.

Эксперт объяснил, что в холодное время года двигатель проходит прогрев топлива от минусовых до плюсовых температур. Попытки избежать прогрева приводят к неприятным последствиям: холодный салон, вязкое масло, увеличивающее нагрузку на мотор, и риск преждевременного износа автомобиля.

Балабас рекомендует прогревать двигатель до 30-40 градусов перед началом движения. Это минимальная мера для сохранения работоспособности силового агрегата и продления срока службы транспортного средства.

По словам эксперта, увеличение расхода на 0,5-1 литр бензина на 100 километров зимой — это нормальная цена за комфорт и долговечность автомобиля.

Уточнения

Удельный расход топлива — отношение расхода топлива (на единицу расстояния или времени) к мощности, к тяге, к массе груза для грузовых перевозок или на одного человека при пассажирских перевозках. Используется как характеристика топливной эффективности двигателей, а также транспортных средств в грузопассажирских перевозках. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
Авто
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ
Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ
Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы
В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес
Всего 2 часа ходьбы в день могут продлить вашу жизнь на 11 лет!
Зимний уход за шерстью собак важнее, чем летом
Как вернуть картофельному пюре воздушность и правильную текстуру
Японский маникюр: что это и почему его выбирают
Почему курица может навредить вашему питомцу
Пирамиду возрастом 1375 лет случайно откопали в Мексике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.