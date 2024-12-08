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Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы

2:28
Авто

С приходом холодов многие автомобилисты сталкиваются с проблемой замерзшего лобового стекла. Удаление льда или инея часто отнимает время и силы. Руководитель направления франчайзинга международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев дал советы, которые помогут справиться с этой задачей быстрее и легче.

Машина под снегом
Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина под снегом

1. Выбор авто с обогревом стекла

Идеальный вариант — автомобиль с электрообогревом лобового стекла. Установив сигнализацию с автозапуском, вы сможете подогревать стекло заранее, экономя время зимой. Если обогрев отсутствует, важно избегать сильного перепада температур. Не направляйте горячий воздух прямо на стекло, особенно если оно повреждено, чтобы не усугубить трещины. Лучше включить обогрев на среднем режиме и равномерно распределить потоки воздуха.

2. "Проморозка" салона

Снизить образование наледи поможет выравнивание температуры внутри салона и снаружи. Перед завершением поездки выключите печку или слегка приоткройте окна. После парковки можно открыть двери на пару минут, чтобы выпустить накопившуюся влагу.

3. Использование антизапотевателей и антиобледенителей

Автохимия, такая как антизапотеватели и антиобледенители, помогает уменьшить наледь. Вы можете приобрести их в магазине или сделать сами. Например, смешайте уксус (9%) с водой в пропорции 3:1, нанесите раствор на стекло и протрите его сухой тканью. Также важно устранять внутренние источники влаги: сушите коврики, отряхивайте обувь и избегайте попадания снега в салон.

4. Защитные аэрозоли

Антилёдные составы создают защитный слой, препятствующий образованию наледи. Эти аэрозоли, содержащие спирт, уксус или глицерин, временно защищают стекло, но обработку нужно повторять.

5. Чехлы для лобового стекла

Для защиты от снега и примерзания дворников можно использовать чехол на лобовое стекло. Хотя он не всегда эффективно защищает от наледи при перепадах температуры, он помогает уменьшить утренние хлопоты.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете подготовить автомобиль к зиме и сократить время на борьбу с наледью.

Уточнения

Антиобледени́тели — вещества и устройства, предназначенные для предотвращения локального обледенения. Причислять к ним средства для устранения уже образовавшегося льда не вполне корректно.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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