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Автоэксперт посоветовал не жалеть о высоком расходе топлива зимой

1:26
Авто

Как известно, зимой расход топлива у автомобилей возрастает. Это связано с необходимостью прогрева двигателя, пробками на заснеженных зимних дорогах и низкой скоростью движения.

Автомобиль зимой
Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль зимой

В интернете можно найти множество советов по экономии топлива в холодное время года. Например, рекомендуют не увлекаться прогревом автомобиля.

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас пояснил Общественной службе новостей, что любые меры по экономии топлива зимой обычно ведут к снижению комфорта для водителя или к уменьшению ресурса автомобиля, что в свою очередь сокращает срок его службы.

По мнению эксперта, лучше смириться с повышенным расходом топлива и продолжать ездить в привычном режиме, чтобы не создавать себе лишних проблем.

Он также отметил, что не стоит экономить на прогреве машины и посоветовал использовать дистанционный предпусковой подогреватель. Этот метод позволяет прогревать автомобиль без запуска двигателя, что хоть и не приводит к экономии, но все же требует меньше топлива, чем прогрев через двигатель.

Балабас порекомендовал прогревать двигатель до температуры 30-40 градусов. После нескольких минут работы двигателя целесообразно включить мощные электрические устройства, такие как обогрев заднего и лобового стекла, а также обогрев сидений.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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