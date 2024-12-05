Электрический кроссовер Avatr 11 поступит с полной адаптацией для России

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Электрический кроссовер Avatr 11 из Китая будет полностью адаптирован для российский условий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дверь автомобиля

Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя в заявлении для "Известий".

Представители компании отметили, что автомобили, предлагаемые официальными дилерами в России, будут иметь улучшенную защиту кузова от дорожных реагентов и коррозии, что выделяет их на фоне версий для китайского рынка.

Кроме этого, кроссоверы будут оснащены полностью русифицированным интерфейсом и поддержкой голосового управления на русском языке.

Эти электромобили будут иметь зарядный порт по европейскому стандарту CCS Combo 2, а покупатели получат оригинальную зарядную станцию и кабель в качестве подарка.

Адаптированные модели будут включать слот для физической SIM-карты, соответствующей российским стандартам, а также предоплаченный интернет-трафик, который, как предполагается, будет достаточен на два года использования. В базовую комплектацию российской версии войдут системы обогрева передних и задних сидений, рулевого колеса, ветрового стекла, зеркал заднего вида и аккумуляторов.

Компания обещает владельцам специализированное мобильное приложение с телематическими функциями и восьмилетнюю гарантию.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

