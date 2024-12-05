Lada Iskra уже выпускают для отладки производства

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Производство Lada Iskra планируется запустить в первой половине 2025 года.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Обычно продажи автомобилей начинаются через 1,5–3 месяца после начала их выпуска, как отметил один из топ-менеджеров АвтоВАЗа.

"Сегодня Lada Iskra уже выпускается в различных типах кузова. Каждый день сходит несколько автомобилей, для того чтобы отладить производственные процессы, работу конвейера по сборке, сварке, окраске этого автомобиля", — передает ТАСС слова главы компании Максима Соколова.

Новая модель займет промежуточное положение между доступной Granta и более дорогой Vesta. Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross, а также предложит три варианта силовых агрегатов.

Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин уточнил, что АвтоВАЗ рассматривает также возможность выпуска спортивных версий Lada Iskra.

Уточнения

Конве́йер (от англ. convey «передавать») — машина непрерывного транспорта, предназначенная для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов.

