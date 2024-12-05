Lada Iskra уже выпускают для отладки производства

Производство Lada Iskra планируется запустить в первой половине 2025 года.
Обычно продажи автомобилей начинаются через 1,5–3 месяца после начала их выпуска, как отметил один из топ-менеджеров АвтоВАЗа.
"Сегодня Lada Iskra уже выпускается в различных типах кузова. Каждый день сходит несколько автомобилей, для того чтобы отладить производственные процессы, работу конвейера по сборке, сварке, окраске этого автомобиля", — передает ТАСС слова главы компании Максима Соколова.
Новая модель займет промежуточное положение между доступной Granta и более дорогой Vesta. Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross, а также предложит три варианта силовых агрегатов.
Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин уточнил, что АвтоВАЗ рассматривает также возможность выпуска спортивных версий Lada Iskra.
Конве́йер (от англ. convey «передавать») — машина непрерывного транспорта, предназначенная для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.