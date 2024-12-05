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Угнал экскаватор, вырыл яму и закопал две машины

1:12
Авто

Когда в сентябре 2022 года ураган "Иэн" обрушился на большую часть Флориды (США), гонщик Джефф Сталнейкер запер два личных гоночных автомобиля в трейлере, чтобы защитить их от шторма.

Похищенные авто
Фото: thedrive by Джефф Сталнейкер is licensed under Free More info
Похищенные авто

Однако беда пришла совсем не оттуда, откуда ожидалась. Ночью трейлер похитили. 

 Как выяснилось позже, вор посреди ночи отправился на стройку, угнал экскаватор своего работодателя, вырыл яму и закопал две похищенные из трейлера авто. Так он планировал потом разобрать их на части и перепродать. 

Джефф Сталнейкер подключил к поиску пропавших авто все сообщество гонщиков. И даже его соперники подключились к "детективному мероприятию". Вскоре машины были найдены.

К сожалению, авто сильно пострадали под "песочным гнётом". Всё, начиная с рам, кузова, колёс, подвески и даже сидений, было повреждено. По словам Сталнейкера, обе машины были раздавлены ковшом экскаватора посередине. А поскольку преступник вырыл яму достаточно глубоко, к двигателям обеих машин добрались грунтовые воды. 

Уточнения

Трейлер (транспорт) — специальный многоосный прицеп или полуприцеп для перевозки крупных и тяжёлых неделимых грузов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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