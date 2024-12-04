Презентовали трейлер для транспортировки авто, который получил название Перевозчик игрушек

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Компания U-Haul (США) презентовала новый прицеп, получивший название "Перевозчик игрушек".

Фото: thedrive by U-Haul is licensed under Free More info Трейлер

Он создан специально для упрощения перевозки современных машин. Чем же Toy Hauler отличается от других прицепов U-Haul?

Начнем с его размеров: длина прицепа составляет чуть более 7 метров, а рабочая площадь — 5 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Грузоподъемность — около 3 тонн.

Новейшее творение U-Haul также оснащено множеством точек крепления и направляющих, которые можно использовать для фиксации транспортных средств.

Хотя официальная цена пока не объявлена, а производство начнётся только в 2025 году, ожидается, что Toy Hauler будет дороже стандартного автомобильного прицепа, аренда которого составляет более 54 долларов в день на сегодня, сообщает The Drive.

Уточнения

Трейлер (транспорт) — специальный многоосный прицеп или полуприцеп для перевозки крупных и тяжёлых неделимых грузов.



