Презентовали трейлер для транспортировки авто, который получил название Перевозчик игрушек

Компания U-Haul (США) презентовала новый прицеп, получивший название "Перевозчик игрушек".
Он создан специально для упрощения перевозки современных машин. Чем же Toy Hauler отличается от других прицепов U-Haul?
Начнем с его размеров: длина прицепа составляет чуть более 7 метров, а рабочая площадь — 5 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Грузоподъемность — около 3 тонн.
Новейшее творение U-Haul также оснащено множеством точек крепления и направляющих, которые можно использовать для фиксации транспортных средств.
Хотя официальная цена пока не объявлена, а производство начнётся только в 2025 году, ожидается, что Toy Hauler будет дороже стандартного автомобильного прицепа, аренда которого составляет более 54 долларов в день на сегодня, сообщает The Drive.
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