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Вот как правильно сидеть за рулём: шаги к безопасности

1:26
Авто

Правильная посадка за рулём — это не просто вопрос комфорта, а залог безопасности и здоровья водителя. Даже одна ошибка может превратить поездку в испытание.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Если водитель не уделяет внимания правильной позе, он рискует столкнуться с мышечным перенапряжением, быстрой утомляемостью и снижением концентрации. Это не просто неудобства: усталость значительно снижает внимательность, мешает своевременно реагировать на дорожные ситуации и увеличивает вероятность аварии.

Чтобы минимизировать риски и сделать поездку безопасной для всех, важно придерживаться определённых правил посадки.

Как правильно сидеть за рулём

Перед началом поездки нужно настроить сиденье так, чтобы соблюдались следующие условия:

  • Положение ног: ноги должны быть слегка согнуты в коленях, образуя угол примерно 120 градусов между бедром и голенью.
  • Положение рук: руки на руле должны быть согнуты в локтях под тем же углом — 120 градусов.
  • Спина и осанка: нельзя сутулиться или сильно наклоняться вперёд. Спина должна быть прямой, но расслабленной.
  • Обзор: водитель должен чётко видеть приборную панель и зеркала. Это обеспечит полноценный контроль над автомобилем.

Соблюдение этих простых правил сделает вождение комфортным и безопасным.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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