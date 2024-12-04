Угонщики в России чаще всего похищают эту марку авто

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В России чаще всего угонщики крадут отечественную Lada.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta in Tomsk 01

По информации экспертов, две трети всех угонов в нашей стране связаны именно с этой маркой авто. Угонщики охотятся на Lada Vesta, на которую приходится 37 процентов всех случаев похищения. Второе место занимает Lada Granta, на которую выпадает 28 процентов краж. Кроме того, часто угоняют Lexus, Hyundai и Kia.

Также эксперты назвали месяцы, когда машины воруют чаще всего. Угонщики наиболее активны в феврале, марте и июле, а в январе и августе воры затихают, пишет KP. RU.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

