Почему парковка на уклоне не вредит вашему авто

Многие автовладельцы убеждены, что парковка на склоне негативно влияет на состояние автомобиля и ускоряет износ его деталей.

Автоэксперты разобрали популярные мифы о парковке под углом и объяснили, почему в большинстве случаев переживать не стоит.

В городах уклон дорог обычно не превышает 4,5 градуса, и такие условия совершенно безопасны для автомобиля. Д

етали подвески, такие как пружины и амортизаторы, больше страдают от частых перевозок тяжёлых грузов, чем от наклона при парковке.

Если вы оставляете машину под углом на пару часов, это не повредит ни её кузову, ни другим компонентам.

Конструкция автомобиля рассчитана на подобные нагрузки, и кузов не испытывает дополнительного давления при небольшой парковочной горке.

Что касается моторного масла, то оно не отливается от двигателя при небольшом уклоне.

Для этого нужен наклон в 30 градусов и более, что категорически запрещено правилами безопасности. Таким образом, стандартная парковка на склоне не причинит вашему автомобилю вреда.