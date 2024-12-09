9 200 километров приключений: сколько стоит автопутешествие через Россию

Путешествие из Москвы во Владивосток на автомобиле — это приключение длиной более 9 200 километров, которое займёт минимум 18 дней при неспешном темпе с остановками в крупных городах.
Однако стоимость такой поездки заметно варьируется в зависимости от выбора транспортного средства.
По данным автоэкспертов, путешествие на собственном авто обойдётся примерно в 98 тысяч рублей, а при аренде машины расходы вырастут до 170 тысяч рублей. Расчёт расходов включает:
Личное авто позволяет избежать платы за аренду, но увеличивает риск износа машины и последующего ремонта: потребуется замена масла, фильтров, а иногда и элементов ходовой части.
Аренда же предоставляет выбор более подходящего автомобиля, например, кроссовера с высоким клиренсом или полноприводного внедорожника, которые будут удобнее на сложных участках маршрута.
Средняя цена проживания составит 47,9 тысячи рублей за всю поездку, однако стоимость варьируется от города к городу. Самыми дорогими стали:
Бюджетные варианты можно найти в: