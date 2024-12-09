9 200 километров приключений: сколько стоит автопутешествие через Россию

Путешествие из Москвы во Владивосток на автомобиле — это приключение длиной более 9 200 километров, которое займёт минимум 18 дней при неспешном темпе с остановками в крупных городах.

Однако стоимость такой поездки заметно варьируется в зависимости от выбора транспортного средства.

По данным автоэкспертов, путешествие на собственном авто обойдётся примерно в 98 тысяч рублей, а при аренде машины расходы вырастут до 170 тысяч рублей. Расчёт расходов включает:

Аренда автомобиля: 4 000 рублей в день, что составит около 72 000 рублей за 18 дней. Топливо: около 50 000 рублей при расходе 9 литров на 100 км и цене бензина 60 рублей за литр. Жильё: в среднем 47,9 тысячи рублей за всё путешествие.

Личное авто позволяет избежать платы за аренду, но увеличивает риск износа машины и последующего ремонта: потребуется замена масла, фильтров, а иногда и элементов ходовой части.

Аренда же предоставляет выбор более подходящего автомобиля, например, кроссовера с высоким клиренсом или полноприводного внедорожника, которые будут удобнее на сложных участках маршрута.

Стоимость жилья по маршруту

Средняя цена проживания составит 47,9 тысячи рублей за всю поездку, однако стоимость варьируется от города к городу. Самыми дорогими стали:

Нижний Новгород и Казань — 3 700 рублей в сутки,

Хабаровск — 3 400 рублей,

Новосибирск — 3 000 рублей.

Бюджетные варианты можно найти в: