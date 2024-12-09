Путин отметил рост качества и доступности китайских машин

Президент России Владимир Путин отметил, что китайские автомобили стали качественнее и дешевле, что делает их привлекательными для российских потребителей.

Он подчеркнул, что это связано не с уходом немецких автопроизводителей из России, а с тем, что китайские компании начали выпускать продукцию лучшего качества по более доступным ценам.

Путин напомнил, что сотрудничество с китайскими партнёрами в сфере автомобилестроения началось в 2015 году с открытия производств в Туле и Калуге.

Он отметил, что обсуждение этих проектов началось ещё раньше, что свидетельствует о долгосрочном и планомерном развитии отношений между странами в этой области.