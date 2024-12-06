Почему бензин АИ-92 сокращает ресурс двигателя

Некоторые автопроизводители, особенно китайские, допускают использование низкооктанового топлива, такого как АИ-92, в своих современных автомобилях.

На крышках бензобаков машин из КНР нередко встречаются надписи, разрешающие использование 92-го бензина. Однако, как рассказал моторист сетевого автосервиса порталу njcar.ru, экономия на топливе может существенно сократить ресурс двигателя.

Современные турбомоторы, устанавливаемые на большинство китайских автомобилей, проектировались для работы на бензине с октановым числом 95 или даже 100. Однако высокая стоимость топлива заставляет водителей заправляться АИ-92.

Чтобы учесть эту реальность, маркетологи попросили инженеров адаптировать двигатели к низкооктановому топливу. В результате моторы могут работать на АИ-92, но физику и химию не обмануть: такой бензин не выдерживает высокого давления, возникающего в современных турбодвигателях.

Детонация, возникающая из-за использования низкооктанового топлива, наносит ущерб поршням и цилиндрам двигателя. При регулярной заправке 92-м бензином мотор подвергается повышенному износу, а риск поломок значительно возрастает.

Степень повреждения двигателя зависит от нагрузки. Чем выше обороты и давление, тем выше риск детонации. Например, при длительном движении на высокой скорости (например, 140 км/ч) масло в картере может быстро исчезнуть.

Это чревато поломкой двигателя даже у нового автомобиля, не прошедшего 5 тысяч километров.

Современные двигатели внутреннего сгорания рассчитаны на ресурс около 250 000 км. Однако для сохранения этого ресурса важно выбирать топливо, соответствующее степени сжатия двигателя.

Если степень сжатия 10,5, рекомендуется использовать АИ-95, а если она равна 11 или выше — АИ-98 или АИ-100.

В экстренной ситуации, когда на заправке есть только АИ-92, можно залить небольшое количество топлива (около 10 литров), чтобы добраться до ближайшей заправки с подходящим бензином.

При этом важно избегать оборотов выше 2500 в минуту, чтобы снизить риск детонации.