Nissan оказался в шаге от банкротства из-за рекордного падения продаж

Nissan столкнулся с серьезными вызовами в США, что вызывает обеспокоенность среди дилеров компании. По данным экспертов, у автопроизводителя осталось около 12-14 месяцев, чтобы стабилизировать ситуацию без привлечения нового инвестора.

"Мы усердно работаем над внедрением мер по улучшению ситуации, которые обеспечат стабильность и будущую ценность", — заявил председатель правления Nissan в США Жереми Папен.

Компания обещает сосредоточиться на расширении модельного ряда, увеличении продаж и оптимизации внутренних процессов.

Продажи Nissan в США упали за последние 10 лет: в 2013 году было реализовано 1 131 965 автомобилей, а к 2023 году — всего 834 097 единиц. Infiniti также потеряла почти 45% своих продаж за тот же период, снизившись с 116 455 до 64 699 единиц.

Это падение сильно ударило по дилерам: по данным Automotive News, средняя прибыль дилеров Nissan достигла самого низкого уровня за последние 15 лет.

Несмотря на трудности, у компании есть позитивные изменения. Nissan обновил свои модели Armada, Kicks и Murano, а также модернизировал Frontier, Sentra и Rogue. Это позволило создать относительно свежий модельный ряд, который может привлечь новых покупателей.

Однако Nissan значительно отстает в сегменте гибридов, где конкуренты, такие как Toyota, Hyundai и Kia, уже добились больших успехов. Чтобы исправить это, компания планирует выпустить подключаемый гибридный Rogue в 2025 году. В дальнейшем модель будет дополнена электрической версией с гибридной установкой и аккумулятором мощностью около 30 кВтч.

Ставка на Rogue вполне оправдана, ведь это самый популярный автомобиль Nissan в США. Только за третий квартал 2023 года было продано 47 996 экземпляров этой модели. Таким образом, обновления Rogue должны сыграть ключевую роль в восстановлении позиций компании на рынке.