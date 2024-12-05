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Запах и безопасность: что нужно знать водителям о пище и проверках

2:29
Авто

Запах алкоголя может исходить даже от абсолютно трезвого человека, что часто становится причиной недоразумений. Дело в том, что некоторые продукты способны создавать характерный аромат, напоминающий "перегар". Портал njcar.ru обсудил с представителем ГАИ, какие именно продукты могут спровоцировать такой эффект и как это может повлиять на водителей.

проверка на алкотестер
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние
проверка на алкотестер

Запах изо рта связан не только с продуктами, но и с гигиеной. Бактерии, обитающие в полости рта, могут усиливать неприятный аромат, особенно если человек недостаточно тщательно ухаживает за зубами. Лук и чеснок — главные "виновники", усиливающие неприятный запах. Они не только отталкивают окружающих, но и могут вызывать сомнения у инспектора ГАИ.

Физиология человека играет ключевую роль. У одних запах может появиться даже после нескольких виноградин, у других — даже килограмм не вызовет "перегара". Всё зависит от особенностей метаболизма и времени, прошедшего с момента употребления пищи.

Этанол, основной компонент алкогольных напитков, в небольших количествах содержится в некоторых продуктах.

Например:

  • Квас: от 0,6% до 2,6% этанола.
  • Кефир: образуется в процессе брожения.
  • Кисломолочные продукты: также могут содержать следы алкоголя.

Если водитель употребил такие напитки перед поездкой, их запах может вызвать подозрения у инспектора, который вправе предложить тест на алкоголь.

Чеснок — один из самых стойких источников неприятного запаха. Один зубчик моментально наполняет салон автомобиля характерным ароматом. Лук, особенно в сочетании с чесноком, усугубляет ситуацию, создавая впечатление недавнего употребления алкоголя.

Любители солёных закусок, таких как огурцы, помидоры или перец, тоже могут столкнуться с проблемой. Эти продукты имеют выраженный запах, который иногда воспринимается инспекторами ГАИ как следствие вечерних "возлияний".

Эксперты советуют:

  • тщательно ухаживать за гигиеной полости рта;
  • избегать продуктов с сильным запахом перед поездкой;
  • учитывать возможность содержания этанола в некоторых напитках.

Эти простые меры помогут избежать ненужных подозрений и дополнительных проверок.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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