Запах и безопасность: что нужно знать водителям о пище и проверках

Запах алкоголя может исходить даже от абсолютно трезвого человека, что часто становится причиной недоразумений. Дело в том, что некоторые продукты способны создавать характерный аромат, напоминающий "перегар". Портал njcar.ru обсудил с представителем ГАИ, какие именно продукты могут спровоцировать такой эффект и как это может повлиять на водителей.
Запах изо рта связан не только с продуктами, но и с гигиеной. Бактерии, обитающие в полости рта, могут усиливать неприятный аромат, особенно если человек недостаточно тщательно ухаживает за зубами. Лук и чеснок — главные "виновники", усиливающие неприятный запах. Они не только отталкивают окружающих, но и могут вызывать сомнения у инспектора ГАИ.
Физиология человека играет ключевую роль. У одних запах может появиться даже после нескольких виноградин, у других — даже килограмм не вызовет "перегара". Всё зависит от особенностей метаболизма и времени, прошедшего с момента употребления пищи.
Этанол, основной компонент алкогольных напитков, в небольших количествах содержится в некоторых продуктах.
Например:
Если водитель употребил такие напитки перед поездкой, их запах может вызвать подозрения у инспектора, который вправе предложить тест на алкоголь.
Чеснок — один из самых стойких источников неприятного запаха. Один зубчик моментально наполняет салон автомобиля характерным ароматом. Лук, особенно в сочетании с чесноком, усугубляет ситуацию, создавая впечатление недавнего употребления алкоголя.
Любители солёных закусок, таких как огурцы, помидоры или перец, тоже могут столкнуться с проблемой. Эти продукты имеют выраженный запах, который иногда воспринимается инспекторами ГАИ как следствие вечерних "возлияний".
Эксперты советуют:
Эти простые меры помогут избежать ненужных подозрений и дополнительных проверок.
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
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