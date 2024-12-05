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Реагенты на дорогах: простой способ защитить автомобиль

2:19
Авто

Зимой каждый водитель сталкивается с негативным влиянием соли и дорожных реагентов, которые используются для борьбы с гололедицей и снегом. Эти вещества ускоряют коррозию кузова и повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля. Как защитить машину от преждевременной коррозии, рассказала "Российской газете" директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Оцинковка: базовая защита кузова

Современные автомобили оснащены защитой от коррозии на заводе. По словам Юлии Трушковой, это либо специальное оцинкованное покрытие, либо использование стали с добавками цинка. Однако такая защита не всегда справляется с воздействием агрессивных химикатов, которыми обрабатываются дороги.

Антикор: дополнительный слой защиты

Эксперт считает, что самым эффективным способом продлить срок службы кузова является антикоррозийная обработка. Несмотря на наличие заводского антикора, дополнительная обработка перед зимним сезоном создаст ещё один слой защиты, который поможет минимизировать воздействие реагентов.

Частые мойки и аккуратная езда

Юлия Трушкова советует регулярно мыть автомобиль, особенно зимой. Это позволяет смывать налет соли и химических веществ с кузова, фар и дисков. Важно также избегать глубоких луж, где часто скапливаются концентрированные реагенты, которые ускоряют процесс коррозии.

Защитная полироль: барьер от химикатов

Использование защитной полироли — ещё один эффективный метод. Полироль образует на поверхности кузова пленку, которая препятствует проникновению вредных веществ. Кроме того, регулярное удаление грязи с фар помогает избежать их помутнения, а чистка дисков снижает риск ржавления.

Практические рекомендации

Для защиты автомобиля зимой рекомендуется:

  • сделать дополнительную антикоррозийную обработку;
  • регулярно мыть кузов и колёсные диски;
  • использовать защитные покрытия, такие как полироль;
  • избегать попадания в глубокие лужи.

Соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить внешний вид автомобиля и продлить срок его эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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