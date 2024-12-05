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Как избежать быстрого износа двигателя автомобиля

4 правила, которые продлят жизнь вашему мотору
1:45
Авто

Современные автомобили подвержены более быстрому износу, чем их более старые аналоги. Одна из главных причин этого — масляное "голодание" двигателей. Недостаток смазки приводит к разрушению деталей, что сокращает срок службы силового агрегата. Однако есть несколько способов избежать этой проблемы.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Следите за температурой двигателя

Перегрев — одна из основных причин выхода двигателя из строя. При дефиците масла температура поршня резко возрастает, что может привести к его разрушению. Чтобы этого избежать, важно следить за температурным режимом и оперативно реагировать на любые отклонения.

Проверяйте исправность деталей

Для нормальной работы двигателя необходимо следить за состоянием каталитического конвертера, который нейтрализует токсичные газы. Также важно проверять воздушные фильтры, которые отвечают за чистоту воздуха, поступающего в двигатель. Плохая вентиляция и загрязнённые фильтры могут существенно повлиять на работоспособность мотора.

Не запускайте двигатель при низких температурах

Одним из разрушительных факторов для двигателя является холодный пуск, особенно зимой. Важно не спешить и дать мотору прогреться перед началом движения. Это поможет избежать чрезмерных нагрузок на силовой агрегат и увеличит его срок службы.

Используйте качественное топливо и масло

На двигатель также негативно влияет некачественное топливо и моторное масло. Чтобы избежать повреждений, заправляйтесь только на проверенных заправках и используйте масло высокого качества, соответствующее рекомендациям производителя автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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