Пять бесполезных функций в современных автомобилях

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Современные автомобили давно перестали быть просто транспортом — это настоящие технологические платформы, наполненные множеством дополнительных функций. На бумаге они выглядят впечатляюще, обещая комфорт, безопасность и удобство. Но в реальности всё чаще водители отказываются от некоторых опций, считая их ненужными и даже раздражающими.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему некоторые дополнительные функции автомобилей не оправдывают ожиданий.

Подсветка и проекция логотипа: красивая, но бесполезная деталь

Декоративная подсветка и проекция логотипа на землю часто выглядят эффектно и добавляют автомобилю эстетики. Однако, как отметил эксперт, никакой реальной пользы эти опции не несут. Они не улучшают безопасность и комфорт поездки, а лишь увеличивают стоимость автомобиля и его энергопотребление.

Автопарковщик: футуристично, но неудобно

Функция автоматической парковки на первый взгляд кажется полезной, особенно в условиях плотного городского движения. Однако на практике она работает медленно, что создает неудобства. Большинство водителей предпочитают самостоятельно управлять процессом парковки, так как это быстрее и надёжнее.

Управление жестами: красиво, но неэффективно

Система, позволяющая регулировать громкость музыки или выполнять другие команды движением руки, выглядит инновационно. Но, как показала практика, такие технологии часто работают с ошибками, требуя повторения жестов. Это раздражает пользователей и делает функцию практически бесполезной.

Ароматизация салона: модно, но не всем по вкусу

Встроенные системы ароматизации салона тоже вызывают противоречивые мнения. Несмотря на заманчивую возможность менять запахи в автомобиле, многие водители считают такие ароматы слишком навязчивыми и предпочитают обычные освежители воздуха. Кроме того, такая опция увеличивает стоимость автомобиля и требует дополнительных затрат на замену ароматизаторов.

Практичность превыше всего

По словам Балашова, при выборе автомобиля важно учитывать свои реальные потребности. Модные дополнительные функции могут выглядеть привлекательно, но на деле часто оказываются нецелесообразными. Они не только увеличивают цену машины, но и могут вызывать ненужные расходы в будущем. Главное — ориентироваться на практичность и собственные предпочтения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

