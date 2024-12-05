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Препараты, которые вызывают положительный тест на наркотики и алкоголь

Эти лекарства могут лишить вас водительских прав
1:18
Авто

Некоторые лекарственные препараты могут повлиять на способность водителя пройти тесты на алкоголь и наркотики, что приведёт к лишению водительских прав. Важно внимательно следить за составом лекарств, чтобы избежать неожиданных последствий при управлении автомобилем.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Лекарства с кодеином

Кодеин — одно из опасных веществ, которое может вызвать положительный результат теста на наркотики. Хотя многие производители перестали использовать это соединение, оно всё ещё может встречаться в старых препаратах или в лекарствах, не всегда указанных на упаковке. Поэтому важно обращать внимание на состав каждого средства.

Лекарства на спиртовой основе

Некоторые лекарства, содержащие спирт и фенобарбитал, могут привести к "провалу" теста на алкоголь и наркотики. Одним из таких препаратов является корвалол. После его приёма даже спустя несколько дней результат теста может быть положительным.

Длительный эффект препаратов

Некоторые соединения, такие как те, что содержат спирт или фенобарбитал, могут сохраняться в организме и оказывать влияние на тесты ещё несколько дней после приёма лекарства. Это стоит учитывать, особенно при длительном курсе лечения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Лека́рственное средство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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