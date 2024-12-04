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Работники Tesla недовольны графиком работы сборочной линии Cybertruck

1:06
Авто

Рабочие на конвейере Cybertruck сообщили Business Insider, что вот уже с конца октября их график непостоянный.

Tesla Cybertruck
Фото: Wikipedia by Lcaa9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Cybertruck

Были случаи, когда после прихода на работу сотрудников отправляли домой, либо предлагали отработать положенное время по дополнительным каким-то задачам. Некоторые из них недовольны изменениями в графике.

"Когда я начинал работать в Tesla, можно было рассчитывать на оплату сверхурочных, а теперь я рад, что получаю 40 часов в неделю", — прокомментировал ситуацию один из работников на конвейере Cybertruck.

Также стало известно, что Tesla уведомила работников завода в Остине (США), где собирают Cybertruck, о том, что в ближайшие три дня, с 3 по 5 декабря, им не нужно приходить на работу, оплата 8-часового рабочего времени в эти дни сохранится.

Некоторые источники сообщают, что спрос на продукцию Tesla, возможно, начал снижаться. Еще в апреле автопроизводитель сократил смены для работников на производственной линии Cybertruck.

 

Уточнения

Конве́йер (от англ. convey «передавать») — машина непрерывного транспорта, предназначенная для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов. 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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