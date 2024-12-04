Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страны G7 передадут Украине последние $50 млрд из активов России
Уникальная амфибия длиной 48 см обнаружена в Эквадоре
Шум в ушах: от серы до опухолей — что стоит искать, если вас беспокоят звуки
Как правильно обрезать лилии после цветения: советы и рекомендации
Почему у вашей толстянки желтеют листья: основные причины и решения
Бесплатный хлеб в ресторане: почему это не просто комплимент
Коллега Дзюбы раскрыл причину потерь очков его командой в РПЛ
Исследуйте ледяной дворец в тихом горном городке в США
Лучшие эфирные масла для зимнего ухода за кожей

Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей

Ошибки при покупке подержанного авто, которых можно избежать
1:47
Авто

Многие водители выбирают подержанные автомобили на вторичном рынке, и это вполне оправдано с финансовой точки зрения. Цена на автомобили с пробегом обычно значительно ниже, чем у новых. Однако покупка машины с прошлым владельцем может обернуться рядом серьёзных ошибок, которые лучше предотвратить.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Отказ от проверки состояния машины

Одной из самых распространённых ошибок является отказ от диагностики автомобиля. Даже если продавец кажется надёжным, важно не полагаться на его слово. Без тщательной проверки состояния автомобиля можно столкнуться с неприятными сюрпризами после покупки. Лучше потратить время и деньги на проверку, чем потом сталкиваться с дорогостоящими ремонтом.

Фокус только на внешнем виде

Некоторые покупатели обращают внимание исключительно на внешний вид машины, не уделяя должного внимания техническому состоянию. И хотя внешний вид может быть в порядке, проблемы с двигателем или подвеской могут оставаться незамеченными. Поэтому проверка всех компонентов автомобиля — это обязательный шаг.

Отказ от проверки документов

Вторичный авторынок — это место, где могут попытаться обмануть даже опытного водителя. Поэтому, прежде чем заключать сделку, стоит внимательно изучить все документы, чтобы не оказаться в ситуации, когда автомобиль числится в угоне или с какими-то другими юридическими проблемами.

Покупка слишком дешёвой машины

Многие считают, что покупка дешёвого автомобиля — это всегда выгодно. Однако иногда низкая цена скрывает потенциальные расходы на постоянные ремонты, и автомобиль может в итоге обойтись гораздо дороже, чем новая машина.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Еда и рецепты
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром Аудио 
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Последние материалы
В Швеции можно забронировать номер в отеле из льда
Вы не поверите, что зубная паста может сделать для вашего огорода
Садальский вспомнил, что был счастлив, когда у него не было денег
Сколько раз нужно увлажнять кожу зимой и сколько кремов для этого использовать — ответ вас удивит
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Как изменяется поведение кошек перед уходом из жизни
Умные алгоритмы и язык: как ИИ меняет мир переводов
Собственный флот — автогигант BYD меняет правила игры в логистике
Стоматолог рассказала, почему возникают белые пятна на зубах
Год Змеи на пороге: как правильно накрыть новогодний стол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.