Названы 5 причин, почему категорически нельзя покупать машину после ДТП

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Покупка автомобиля с пробегом всегда сопровождается определённым риском, особенно если речь идет о машинах старше 10 лет. Почти половина таких автомобилей имеет в своей истории хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Автоюрист рассказал порталу njcar.ru о возможных подводных камнях, которые могут поджидать новых владельцев машин, побывавших в авариях.

Почему выбирают битые автомобили

Чаще всего повреждённые авто покупают из-за ограниченного бюджета или в качестве первой машины для начинающих водителей. Однако даже после ремонта такие автомобили далеко не всегда соответствуют требованиям безопасности и технической исправности.

Кузовные элементы: скрытые риски

Детали кузова, такие как капот, двери, крылья, бамперы, после аварии теряют свою первоначальную прочность, даже если были качественно восстановлены. Подобные элементы склонны к развитию коррозии под слоем краски, что становится заметным только спустя время. Повреждения этих компонентов повышают риск повторных поломок даже при незначительных механических воздействиях.

Силовые конструкции кузова

Лонжероны, пороги, стойки и крыша требуют сложного ремонта с использованием дорогостоящего оборудования. Восстановление таких элементов обычно включает усиление конструкции металлическими пластинами. Однако такой ремонт может быть недостаточно эффективным: на плохих дорогах или при высоких скоростях автомобиль с повреждёнными силовыми элементами становится непредсказуемым и представляет угрозу безопасности.

Потеря геометрии кузова

После серьёзных лобовых столкновений восстановить первоначальную геометрию кузова крайне сложно. Даже при профессиональном ремонте автомобиль часто теряет способность двигаться по прямой линии, что вызывает не только неудобства, но и повышает риск аварий.

Проблемы с VIN-номером

При серьёзных столкновениях табличка с идентификационным номером автомобиля (VIN), обычно расположенная под капотом, может быть повреждена. Это создаёт проблемы при переоформлении машины в ГАИ. Повреждение или отсутствие VIN-номера усложняет оформление документов и снижает юридическую чистоту автомобиля.

Долгосрочные последствия ремонта

Автомобиль, переживший серьёзное ДТП, может выглядеть исправным сразу после ремонта, но скрытые дефекты начинают проявляться уже через год. Проблемы могут возникнуть как с кузовом, так и с системами автомобиля, такими как двигатель, подвеска или трансмиссия. Эти неисправности чреваты не только финансовыми затратами на ремонт, но и угрозой безопасности на дороге.

Почему это опасно

Серьёзные аварии наносят ущерб не только внешним деталям, но и внутренним компонентам автомобиля. Даже при профессиональном восстановлении многие из скрытых дефектов остаются неочевидными. Такие проблемы могут внезапно проявиться и привести к повторным поломкам или даже авариям.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

