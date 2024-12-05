Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт малосольной рыбы с апельсиновым маринадом
Как приготовить намазку из сельди вместо икры
Почему кожа страдает от переухоженности и как это исправить
Узнайте, почему ваши фаленопсисы не цветут и как это исправить
Учёные использовали кораллы в составе для восстановления костей
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать
Сердце человека впервые будет напечатано на 3D-принтере в 2025 году
Эта спортивная вещь стала главным трендом 2024 года
От охоты до прогулок: как GPS-ошейник спасает жизни

Названы 5 причин, почему категорически нельзя покупать машину после ДТП

3:12
Авто

Покупка автомобиля с пробегом всегда сопровождается определённым риском, особенно если речь идет о машинах старше 10 лет. Почти половина таких автомобилей имеет в своей истории хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Автоюрист рассказал порталу njcar.ru о возможных подводных камнях, которые могут поджидать новых владельцев машин, побывавших в авариях.

Почему выбирают битые автомобили

Чаще всего повреждённые авто покупают из-за ограниченного бюджета или в качестве первой машины для начинающих водителей. Однако даже после ремонта такие автомобили далеко не всегда соответствуют требованиям безопасности и технической исправности.

Кузовные элементы: скрытые риски

Детали кузова, такие как капот, двери, крылья, бамперы, после аварии теряют свою первоначальную прочность, даже если были качественно восстановлены. Подобные элементы склонны к развитию коррозии под слоем краски, что становится заметным только спустя время. Повреждения этих компонентов повышают риск повторных поломок даже при незначительных механических воздействиях.

Силовые конструкции кузова

Лонжероны, пороги, стойки и крыша требуют сложного ремонта с использованием дорогостоящего оборудования. Восстановление таких элементов обычно включает усиление конструкции металлическими пластинами. Однако такой ремонт может быть недостаточно эффективным: на плохих дорогах или при высоких скоростях автомобиль с повреждёнными силовыми элементами становится непредсказуемым и представляет угрозу безопасности.

Потеря геометрии кузова

После серьёзных лобовых столкновений восстановить первоначальную геометрию кузова крайне сложно. Даже при профессиональном ремонте автомобиль часто теряет способность двигаться по прямой линии, что вызывает не только неудобства, но и повышает риск аварий.

Проблемы с VIN-номером

При серьёзных столкновениях табличка с идентификационным номером автомобиля (VIN), обычно расположенная под капотом, может быть повреждена. Это создаёт проблемы при переоформлении машины в ГАИ. Повреждение или отсутствие VIN-номера усложняет оформление документов и снижает юридическую чистоту автомобиля.

Долгосрочные последствия ремонта

Автомобиль, переживший серьёзное ДТП, может выглядеть исправным сразу после ремонта, но скрытые дефекты начинают проявляться уже через год. Проблемы могут возникнуть как с кузовом, так и с системами автомобиля, такими как двигатель, подвеска или трансмиссия. Эти неисправности чреваты не только финансовыми затратами на ремонт, но и угрозой безопасности на дороге.

Почему это опасно

Серьёзные аварии наносят ущерб не только внешним деталям, но и внутренним компонентам автомобиля. Даже при профессиональном восстановлении многие из скрытых дефектов остаются неочевидными. Такие проблемы могут внезапно проявиться и привести к повторным поломкам или даже авариям.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Авто
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Металлы
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Чарльз и Диана: убийственная любовь
Как добиться великолепного урожая фасоли простыми приёмами
Как быстро размягчить горох без замачивания на ночь
В Госдуме предложили ввести финансовую поддержку к Новому году
Синоптик предупредила москвичей о морозе 6 декабря
Россиянам объяснили, как избавиться от неприятного запаха ног
Почему знаменитости скрывают свои настоящие стрижки
Эксперт назвала четыре правила покупки рыбы без паразитов
Тревожный сигнал из Арктики: ускоряется глобальное потепление
Как защитить деревянные бортики грядок от гниения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.